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Барселона готовит для Месси новый контракт, – ESPN

22 июля 23:48 47 Читати українською
Барселона готовит для Месси новый контракт, – ESPN
Лионель Месси и Хосеп Мария Бартомеу / Фото ФК Барселона

Трудно поверить, что Лионель Месси может покинуть Барселону, но в клубе хотят перестраховаться.

Руководство Барселоны сядет за стол переговоров с представителями Лионеля Месси о продолжении сотрудничества, сообщает ESPN.

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В лагере каталонцев намерены пролонгировать контракт еще на 2 сезона (действующее соглашение рассчитано до 2021 года). Отмечается, что в новом контракте будут улучшены финансовые условия, а также звездном аргентинцу пообещают значительное усиление состава.

На переговорах клуб будет представлять президент Барсы Хосеп Мария Бартомеу, а интересы Месси будет защищать его отец Хорхе.

В прошлом сезоне Ла Лиги Лионель провел 34 матча, в которых отметился 36-ю голами и 15-ю ассистами.

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Теги
Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Лионель Месси Лионель Месси
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