Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20

Сегодня, 22 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20.
Путь чемпионов:
ПАОК – Аякс
Клуж / Маккаби Тель-Авив – Селтик / Нымме Калью
Динамо Загреб / Сабуртало – Ференцварош / Валетта
Сутьеска / АПОЭЛ – Дандолк / Карабах
Марибор / АИК – БАТЭ / Русенборг
Црвена Звезда / Хельсинки – Нью-Сейнтс / Копенагаген
Ференцварош, который возглавляет экс-наставник киевского Динамо Сергей Ребров, в случае успешного завершения противостояния с Валеттой встретится с победителем пары Динамо Загреб – Сабуртало.
Кроме этого, стоит отметить триллер с участием недавнего финалиста Лиги чемпионов Аякса и чемпиона Греции ПАОКа.
Путь представителей лиг:
Истанбул Башакшехир – Виктория Пльзень / Олимпиакос
Краснодар – Порту
Брюгге – Динамо Киев
Базель / ПСВ – ЛАСК
Первые поединки состоятся 6 и 7 августа, ответные – 13 августа.
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