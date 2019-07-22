Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20

Сегодня, 22 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20.

Путь чемпионов:

ПАОК – Аякс

Клуж / Маккаби Тель-Авив – Селтик / Нымме Калью

Динамо Загреб / Сабуртало – Ференцварош / Валетта

Сутьеска / АПОЭЛ – Дандолк / Карабах

Марибор / АИК – БАТЭ / Русенборг

Црвена Звезда / Хельсинки – Нью-Сейнтс / Копенагаген

Ференцварош, который возглавляет экс-наставник киевского Динамо Сергей Ребров, в случае успешного завершения противостояния с Валеттой встретится с победителем пары Динамо Загреб – Сабуртало.

Кроме этого, стоит отметить триллер с участием недавнего финалиста Лиги чемпионов Аякса и чемпиона Греции ПАОКа.

Путь представителей лиг:

Истанбул Башакшехир – Виктория Пльзень / Олимпиакос

Краснодар – Порту

Брюгге – Динамо Киев

Базель / ПСВ – ЛАСК

Первые поединки состоятся 6 и 7 августа, ответные – 13 августа.

Киевское Динамо встретится со второй командой Бельгии – Брюгге, за который выступает украинец Эдуард Соболь. Первый матч команда Хацкевича проведет на выезде

Динамо сыграет с Брюгге в 3-м раунде квалификации ЛЧ 2019/20: все подробности