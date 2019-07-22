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Заря получила потенциального опонента в 3-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20

15:19 214 Читати українською
Заря получила потенциального опонента в 3-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20
Лига Европы 2019/20: Заря узнала потенциального соперника в 3-м раунде квалификации

Победитель пары ЦСКА София / Осиек станет потенциальным соперником Зари в 3-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20, жеребьевка которого прошла в Ньоне сегодня, 22 июля.

 

Заря в случае попадания в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2019/20 сыграет против софийского ЦСКА или хорватского Осиека, информирует официальный сайт УЕФА.

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Поединки этой стадии пройдут 8 и 15 августа. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20.

Отметим, что цвета Осиека защищает украинец Дмитрий Лепа, который в свое время выступал за Днепр, Карпаты и другие команды.

Напомним, во втором раунде квалификации соперником подопечных Виктора Скрипника станет черногорская Будучность, с которой луганчане сыграют 25 июля и 1 августа. Победитель этой пары при жеребьевке 3-го раунда был сеяным. Если Заря пройдет черногорцев, то в следующем раунде будет играть первый матч на выезде.

Лига Европы 2019/20: результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда

К слову, в сезоне 2018/19 луганчане не смогли пробиться в групповой турнир Лиги Европы. В раунде плей-офф квалификации подопечные тогда еще Юрия Вернидуба драматично уступили немецкому РБ Лейпциг.

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