toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Реал сделал ПСЖ щедрое предложение по Неймару – мадридцы готовы отдать Бейла с серьезной доплатой

11:44 196 Читати українською
Реал сделал ПСЖ щедрое предложение по Неймару – мадридцы готовы отдать Бейла с серьезной доплатой
Неймар и Гарет Бейл / Reuters

Испанский и французский гранды могут обменяться опальными игроками.

Реал готов отдать за бразильца Гарета Бейла и 90 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клуб

По информации издания, Неймар хочет покинуть Париж любой ценой, и вариант со "сливочными" его вполне устраивает. Форвард смирился с тем, что переход в Барселону практически невозможен, но возвращение в Испанию остается его приоритетом. Также источник добавляет, что в переговорах участвует известный агент Пини Захави, который пытается уговорить руководство ПСЖ отпустить самого дорогого игрока мира.

Напомним, ранее интерес к Неймару приписывали Ювентусу, Баварии и Манчестер Юнайтед.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ

blog_ava
Главные новости футбола 21 июля: Динамо неожиданно уступило в спарринге, Зидан анонсировал уход Бейла из Реала
07:00
292
Теги
Испания Главное Трансферы Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Международный кубок чемпионов: Бенфика разгромила Чивас
    Світ — 21 июль201 Международный кубок чемпионов: Бенфика разгромила Чивас
1
дн
:
6
час
:
17
мин
Торсхавн
18:45
Линфилд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук