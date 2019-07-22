Реал сделал ПСЖ щедрое предложение по Неймару – мадридцы готовы отдать Бейла с серьезной доплатой

Испанский и французский гранды могут обменяться опальными игроками.

Реал готов отдать за бразильца Гарета Бейла и 90 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клуб

По информации издания, Неймар хочет покинуть Париж любой ценой, и вариант со "сливочными" его вполне устраивает. Форвард смирился с тем, что переход в Барселону практически невозможен, но возвращение в Испанию остается его приоритетом. Также источник добавляет, что в переговорах участвует известный агент Пини Захави, который пытается уговорить руководство ПСЖ отпустить самого дорогого игрока мира.

Напомним, ранее интерес к Неймару приписывали Ювентусу, Баварии и Манчестер Юнайтед.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ