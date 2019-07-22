"Миссией невозможной их назвать сложно": реакция бельгийских СМИ на Брюгге – Динамо в квалификации Лиги чемпионов

"Футбол 24" представляет реакцию бельгийских СМИ на результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское Динамо будет противостоять Брюгге.

Voetbal: Украинцев сложно назвать миссией невозможной

Тренер Брюгге Филипп Клеман заявил накануне жеребьевки, что стремится переписать историю вместе с Брюгге, став первой бельгийской командой, которая пробьется в групповой этап Лиги чемпионов через сито квалификации. Дебютным препятствием на пути к большой мечты экс-наставника Генка является киевское Динамо – клуб из числа сеяных. Сейчас украинцев сложно назвать миссией невозможной, однако недооценка этой команды станет большой ошибкой.

Динамо сыграет с Брюгге в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2019/20

Динамо регулярно выступает в плей-офф Лиги Европы, демонстрируя привлекательный футбол. Хотя, в этом году они довольно рано прекратили борьбу за трофей, уступив лондонскому Челси с общим счетом 0:8. Ответный матч Брюгге проведет на выезде, что рискует стать небольшим преимуществом вице-чемпионов Украины.

HLN: Цыганков – главная звезда Динамо

Киевский клуб может гордиться богатой историей с 15-ю чемпионскими титулами, однако в течение последних трех лет "бело-синие" непременно оказывались за спиной у донецкого Шахтера. Сравнительно молодой тренер Александр Хацкевич пока выиграл с Динамо только один скромный трофей – Суперкубок Украины.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20

Наиболее опасным игроком в составе киевлян есть 21-летний Виктор Цыганков. Защитники Брюгге должны уделять этому исполнителю особое внимание, ведь в прошлом сезоне он забил 20 голов и отдал 17 результативных передач. Ему доверяют капитанскую повязку несмотря на молодой возраст, а европейские топ-клубы выстроились в большую очередь.

Lavenir: Неблагоприятный вариант

Динамо вместе с Порту было одним из самых опасных соперников для Брюгге на этой стадии. Команду белорусского специалиста Александра Хацкевича можно назвать опытным еврокубковым бойцом. Правда, два последних сезона киевляне не пробивались в групповой этап Лиги чемпионов, проваливаясь как раз в квалификации, куда попадали из-за доминирования Шахтера на внутренней арене.

Украинец Цыганков, испанский форвард Фран Соль и словенец Вербич – главная надежда Хацкевича в атаке. Особенно выделяется молодой воспитанник Динамо, который за короткий период стал лидером команды. Он обладает хорошим ударом с левой, а также замечательным дриблингом на скорости.

Les Sports Plus: Брюгге избежал Порту

Подопечные Клемана рисковали сыграть с португальцами, сильнейшей командой в третьем раунде квалификации ЛЧ, но получили более удобного соперника. Последний раз Динамо выступало на групповом этапе еще три года назад, а после этого ни разу проходило сита квалификации. Начиная с сезона 2016/17, киевляне не могут выиграть украинскую Премьер-лигу из-за гегемонии Шахтера, тогда как национальный Кубок покорялся им еще в 2015-м.

Брюгге и Динамо проведут свою дебютную встречу в еврокубках. Возможно, о сильных и слабых сторонах киевлян Клеману расскажет украинский новичок "черно-синих" Эдуард Соболь, который на родине защищал цвета Шахтера и Зари.

Ответный матч состоится в Киеве на ОСК Олимпийский, поэтому Брюгге придется максимально хорошо выступить дома.

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