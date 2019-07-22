Мариуполь узнал потенциального соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20

Сегодня, 22 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20. По его итогам соперником Мариуполя станет победитель пары АЗ Алкмар – Гекен.

Мариуполь в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2019/20 сыграет против победителя пары АЗ Алкмар – Гекен. Поединки этой стадии пройдут 8 и 15 августа, информирует официальный сайт УЕФА.

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При жеребьевке приазовцы были несеянными, а среди их потенциальных оппонентов были, в частности, АЗ, Вулверхэмптон, Легия, Гент. Первый матч подопечные Александра Бабича проведут дома.

Напомним, Мариуполь стартует с 3-го раунда квалификации ЛЕ 2019/20 благодаря 4-й позиции в УПЛ 2018/19.

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Победитель противостояния пройдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы 2018/19.