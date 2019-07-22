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Заря договорилась с Динамо об аренде Русина, – СМИ

10:08 82 Читати українською
Заря договорилась с Динамо об аренде Русина, – СМИ
Назарий Русин / фото: ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин может начать сезон 2019/20 в Заре.

Луганская Заря в ближайшее время арендует форварда Динамо Назария Русина, передает zarya.lg.ua.

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Единственным препятствием перехода украинца является травма форварда Динамо Франа Соля, испанец вернется в общую группу киевлян в начале августа.

Напомним, Русин не оказался в заявке киевлян на сезон 2019/20. Журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live заявлял, что Назарий останется в Динамо только в том случае, если "бело-синие" не подпишут нового нападающего этим летом. У форварда также есть вариант с арендой в Карпаты.

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В прошлом сезоне 20-летний Русин провел 24 матча за Динамо, отметившись 5 голами и одной результативной передачей.

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