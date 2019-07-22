Бабич: Возможно, Сикан и Пихаленок будут играть в Мариуполе

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о возможном подписании игроков Шахтера Даниила Сикана и Александра Пихаленка.

"Возможно, Сикан и Пихаленок будут играть за Мариуполь. Зубков и Игнатенко уже перешли в Ференцварош. Это те игроки, которые были лидерами, вели игру и действовали нестандартно. По семейным обстоятельствам покинул клуб Демири. Как видите, потерь больше чем приобретений. Нужно усиление на 2-3 позиции.

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Рассчитываем на группу игроков, пришедших к нам из Шахтера: Дмитрия Топалова, Виктора Корниенко, Максима Чеха и Алексея Кащука. Приятно, что в команде будет три чемпиона мира U-20.

Им есть что доказывать, у них высокие амбиции, но нужно еще много работать. Матче дублирующих составов все же отличаются от поединков Премьер-лиги. Это две большие разницы, и мы стараемся, чтобы ребята максимально быстро прошли адаптацию.

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На данный момент срочно нужно закрыть позицию левого нападающего. Также нужен футболист на позицию плеймейкера, способный вести игру. Ждем решения насчет Пихаленка, который проходил подготовительный сбор с Шахтером", – поделился Бабич в комментарии UA-Football.