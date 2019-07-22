Динамо сыграет с Брюгге в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2019/20

Определился первый оппонент Динамо в Лиге чемпионов 2019/20. В третьем раунде квалификации подопечные Александра Хацкевича сыграют против бельгийского Брюгге.

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стадии 3-го раунда квалификации ЛЧ 2019/20. Соперником Динамо на этой стадии турнира станет Брюгге – вице-чемпион Бельгии 2018/19. Первый матч "бело-синие" проведут на выезде, информирует официальный сайт УЕФА.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20

Отметим, что при жеребьевке киевляне были сеяными. У "бело-синих" было всего 3 потенциальных соперника – Брюгге, Истанбул Башакшехир и ЛАСК (Австрия). Краснодар не мог попасть Динамо из-за решения УЕФА, который продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках.

Напомним, цвета Брюгге защищает защитник сборной Украины Эдуард Соболь, перешедший этим летом в бельгийский клуб на правах аренды из Шахтера.

Поединки пройдут 6/7 и 13 августа. Команды, которые проиграют на этой стадии, продолжат борьбу в групповом турнире Лиги Европы.

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