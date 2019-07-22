Наставник Брюгге заявил заявил, что его команда может не набрать оптимальную форму к матчам против Динамо

Главный тренер Брюгге Филлип Клеман признался, что не знает, чего ожидать от Динамо в противостоянии в квалификации Лиги чемпионов.

"Сыграть первый матч на сврем поле – это не является преимуществом. Однако мы знаем, что нам нужно добиваться результата дома.

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До встречи с Динамо наша команда может быть еще полностью не готова, поскольку еще ожидаем усиления. Мы будем в оптимальной форме через один или два месяца.

Дать оценку нашему сопернику сейчас сложно, потому что трансферный рынок еще не закрыт. Нам нужно еще много узнать о киевлянах, а им предстоит сыграть в матче за Суперкубок против донецкого Шахтера. Это будет интересный поединок для анализа", – цитирует Клемента voetbalprimeur.be.

Поединки 3-го раунда, в котором Динамо сыграет против Брюгге, пройдут 6/7 и 13 августа. Команды, которые проигрывают на этой стадии, продолжат борьбу в групповом турнире Лиги Европы.

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