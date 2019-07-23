Головні новини футболу 22 липня: Динамо дізналося суперника в Лізі чемпіонів, Зоря і Маріуполь – опонентів у Лізі Європи

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 липня.
Ліга чемпіонів
Київське Динамо зіграє з Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20. "Місією неможливою їх назвати складно" – реакція бельгійських ЗМІ на жеребкування ЛЧ.
Наставник Брюгге заявив, що його команда може не набрати оптимальну форму до матчів проти Динамо. Тим часом екс-гравець Динамо і Брюгге оцінив шанси команд в очному протистоянні у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Також визначилися інші пари стадії – результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації ЛЧ-2019/20.
Ліга Європи
Зате Маріуполь дізнався потенційного суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Керманич приазовців Олександр Бабич прокоментував підсумки жеребкування для Маріуполя.
Крім того, луганська Зоря отримала потенційного опонента на тій же стадії другого за значенням євротурніру. Решта пар 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи теж вже відомі.
Інші топ-події
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Сергій Ребров підписав новий контракт із Ференцварошем.
Мадридський Реал зробив ПСЖ щедру пропозицію щодо Неймара – мадридці готові віддати Бейла із серйозною доплатою. Натомість Барселона готує для Мессі новий контракт.