Головні новини футболу 22 липня: Динамо дізналося суперника в Лізі чемпіонів, Зоря і Маріуполь – опонентів у Лізі Європи

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 липня.

Ліга чемпіонів

Київське Динамо зіграє з Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20. "Місією неможливою їх назвати складно" – реакція бельгійських ЗМІ на жеребкування ЛЧ.

Наставник Брюгге заявив, що його команда може не набрати оптимальну форму до матчів проти Динамо. Тим часом екс-гравець Динамо і Брюгге оцінив шанси команд в очному протистоянні у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також визначилися інші пари стадії – результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації ЛЧ-2019/20.

Ліга Європи

Зате Маріуполь дізнався потенційного суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Керманич приазовців Олександр Бабич прокоментував підсумки жеребкування для Маріуполя.

Крім того, луганська Зоря отримала потенційного опонента на тій же стадії другого за значенням євротурніру. Решта пар 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи теж вже відомі.

Інші топ-події

Луганська Зоря домовилась з Динамо щодо оренди Русина. Натомість Сікан та Піхальонок, можливо, гратимуть за Маріуполь.

Сергій Ребров підписав новий контракт із Ференцварошем.

Мадридський Реал зробив ПСЖ щедру пропозицію щодо Неймара – мадридці готові віддати Бейла із серйозною доплатою. Натомість Барселона готує для Мессі новий контракт.