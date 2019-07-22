Бабич прокомментировал жеребьевку квалификации Лиги Европы для Мариуполя

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич заверил, что команда будет готова к старту в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

"Сегодня мы узнали только пару, с победителем которой мы сыграем. У нас есть время для того, чтобы собрать информацию относительно соперника, посмотреть игры, проанализировать.

Мариуполь узнал потенциального соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Европы 2019/20

Мы понимаем, что и АЗ Алкмар и Гекен – это команды хорошего уровня. Но иначе быть не могло – в нашей "корзине" все команды серьезные. Жребий нормальный и шансы расцениваю как 50 на 50.

На мой взгляд, голладци в этой паре сильнее. Но это матчи плей-офф, 2 игры, поэтому все может быть и загадывать не будем. Год назад говорили, что Юргорден сильнее Мариуполя, но мы прошли дальше. Поэтому, повторюсь, загадывать не стоит.

Лига Европы 2019/20: результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда

Первый матч мы проведем в Одессе 8 августа. Ближе к этой дате получим больше информации. Постараемся хорошо подготовиться и попробуем удивить соперника", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.