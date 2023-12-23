Украина

Украина выбрала место проведения первого домашнего матча в 2024 году, в котором может определиться судьба путевки на Евро.

Известный спортивный журналист потерял квартиру из-за ночной атаки россиян.

Отец игрока сборной Украины получил тяжелое ранение под Бахмутом.

Киевское Динамо получило первого соперника на зимних сборах в Турции.

Скандальный экс-игрок Шахтера вляпался в очередной инцидент – вингера обвиняют в злостном неповиновении полиции.

Появилась информация, что киевская Оболонь получила групповую повестку от ТЦК. Клуб резко это опроверг, указав, что футболисты имеют бронь на время мобилизации.

Трансферы

Луис Суарес официально стал одноклубником Месси и Кривцова в Интере Майами.

Виктор Цыганков может оказаться в Барселоне – известно условие, при котором каталонский клуб будет бороться за украинца.

Довбик безумно дорожает, Лунин и Цыганков добавили, только 1 украинец ушел в минус – Transfermarkt обновил цены в Ла Лиге.

Другие главные события

Манчестер Сити выиграл Клубный ЧМ-2023 – рекордный гол на 40-й секунде, Гвардиола рискует потерять третью суперзвезду.

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Криштиану Роналду оформил гол+пасс, экс-звезда МЮ шедевром огорчил Джеррарда.

Барселону могут исключить из Лиги чемпионов на три года.