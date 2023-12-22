Украина выбрала место проведения первого домашнего матча в 2024 году, в котором может определится судьба путевки на Евро
Сборная Украины уже знает, где будет принимать соперника в первой номинально домашней игре в следующем году.
"Сине-желтые" сыграют 21 марта на выезде против Боснии и Герцеговины, а вот 26 марта во Вроцлаве проведут первый номинально домашний матч, сообщает официальный сайт УАФ.
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Если Украина одолеет боснийцев, то 26-го числа подопечные Сергея Реброва примут на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" победителя пары Израиль – Исландия.
В случае не прохождения Боснии и Герцеговины Украина все равно сыграет 26 марта во Вроцлаве, где сойдется с командой, которая проиграет в паре Израиль – Исландия.
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