В пятницу, 22 декабря, сыграли несколько матчей 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Счета и обзор поединков читайте на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 18 тур

Аль-Наср – Аль-Иттифак – 3:1

Голы: Теллес, 43, Брозович, 59, Роналду, 73 (пен) – Аль-Кувайкиби, 85

Аль-Хазем – Аль-Ахли – 0:4

Голы: Марез, 45+1, Вейга, 58, Аль-Бурайкан, 81, Демираль, 90+1

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В дуэли Луиша Каштру и Стивена Джеррарда уверенную победу одержал бывший тренер Шахтера. Аль-Наср без проблем победил Аль-Иттифак, хоть и открыл счет только в конце первого тайма. Алекс Теллес шедевральным ударом с лета положил в ближнюю девятку. Фантастический гол от бывшего защитника Манчестер Юнайтед.

Alex Telles’ goal from the stands!



pic.twitter.com/QqsAScksai — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) December 22, 2023

После перерыва Аль-Наср забил еще дважды. Роналду сначала ассистировал Марцело Брозовичу, а затем забил и сам. Криштиану реализовал пенальти, который заработал Садио Мане. Аль-Иттифак в конце игры сократил отставание, но это был единственный успех команды Стивена Джеррарда, которая не выигрывает уже в 7 матчах подряд. 3:1 – Аль-Наср набрал 40 очков и занимает второе место. Аль-Хиляль оторвался на 10 пунктов, сыграв на матч больше. Аль-Иттифак идет 8-м.

CRISTIANO RONALDO

870 CAREER GOALS pic.twitter.com/hoFPvL8r0U — aurora (@cr7stianos) December 22, 2023

В другом матче Аль-Ахли на выезде разгромил Аль-Хазем. Перед свистком на перерыв Марез открыл счет ударом головой. Во втором тайме фавориту стало легче – Вейга, Аль-Бурайкан и Демираль довели счет до разгромного. 0:4 – Аль-Ахли удержал третью позицию (37 очков). Аль-Хазем и дальше последний.

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