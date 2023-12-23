Україна

Україна обрала місце проведення першого домашнього матчу в 2024 році, в якому може визначитися доля путівки на Євро.

Відомий спортивний журналіст втратив квартиру через нічну атаку росіян.

Батько гравця збірної України отримав важке поранення під Бахмутом.

Київське Динамо отримало першого суперника на зимових зборах у Туреччині.

Скандальний екс-гравець Шахтаря вляпався у черговий інцидент – вінгера звинувачують у злісній непокорі поліції.

З'явилася інформація, що київська Оболонь отримала групову повістку від ТЦК. Клуб різко це спростував, вказавши, що футболісти мають бронь на час мобілізації.

Трансфери

Луїс Суарес офіційно став одноклубником Мессі і Кривцова в Інтері Маямі.

Віктор Циганков може опинитися в Барселоні – відома умова, за якої каталонський клуб боротиметься за українця.

Довбик шалено дорожчає, Лунін та Циганков додали, лише 1 українець пішов у мінус – Transfermarkt оновив ціни в Ла Лізі.

Інші головні події

Манчестер Сіті виграв Клубний ЧС-2023 – рекордний гол на 40-й секунді, Гвардіола ризикує втратити третю суперзірку.

Руслан Маліновський розпочав переможний шедевр Дженоа, Коваленко не допоміг відібрати очки в Лаціо.

Кріштіану Роналду оформив гол+пас, екс-зірка МЮ шедевром засмутив Джеррарда.

Барселону можуть виключити з Ліги чемпіонів на три роки.