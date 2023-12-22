Интер Майами расширил свою коллекцию легендарных экс-игроков Барселоны. Луис Суарес перешел в американский клуб.

Флоридский клуб официально объявил о подписании 36-летнего Луиса Суареса. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что контракт ветерана рассчитан на один сезон с возможностью продления на еще один.

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Суарес станет четвертой легендой Барселоны в составе Интера Майами. Ранее одноклубниками украинца Сергея Кривцова стали Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Интер использовал этот факт для ностальгической фотопрезентации новичка.

Напомним, что Суарес является воспитанником Насьоналя Монтевидео, после которого построил великолепную европейскую карьеру – Гронинген, Аякс, Ливерпуль, Барселона, Атлетико. 2023 год "Эль Пистолеро" отыграл в бразильском Гремио, оформив 26 голов и 17 ассистов в 53 матчах.

Bienvenido Luis Suárez, al sueño de Miami pic.twitter.com/Vi3bJZ679f — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

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