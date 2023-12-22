Игорь Игнатенко, отец хавбека Бордо и сборной Украины Даниила Игнатенко, был ранен во время обороны позиций ВСУ под Бахмутом.

Отец Игнатенко был ранен под Бахмутом – воина уже эвакуировали в Германию и даже прооперировали, сообщает RMCSport со ссылкой на Sud-Ouest.

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Сейчас Игорь Игнатенко находится под наблюдением немецких врачей. Также отмечается, что мать Игнатенко, как и ее сын, сейчас находится за пределами Украины – в Италии. Хавбек же продолжает выступать за французский Бордо.

К слову, Игнатенко в текущем сезоне провел 17 матчей в составе жирондинцев, записав в свой актив 1 результативную передачу. За сборную Украины Даниил провел 6 матчей и отметился 1 голом.

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