В своих соцсетях мерсисайдцы сообщили об уходе сразу двух игроков. Жоэль Матип и Тьяго Алькантара покинут клуб в статусе свободных агентов, поскольку их контракты заканчиваются летом 2024 года.

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Камерунский защитник выступал за Ливерпуль на протяжении восьми сезонов. С мерсисайдцами он добывал титул чемпиона Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2018/19. В общем Матип сыграл за "красных" в 201 матче, забив 11 голов и оформив шесть ассистов.

Тьяго Алькантара присоединился к Ливерпулю в 2020 году. Из-за постоянных травм в текущем сезоне он сыграл лишь пять минут. Испанец сыграл за мерсисайдцев в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и 6 ассистами. Полузащитником активно интересуется Жирона, которая хочет усилить свой состав опытным игроком.

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Joel Matip will bid farewell to the Reds this summer after an eight-season spell during which he helped the club to some of its most memorable modern moments.



Thank you for everything, Joel ️ — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024