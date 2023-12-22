Руководство "блаугранас" рассматривает возможность продать форварда Рафинью, поскольку его результаты хуже, чем ожидал тренерский штаб команды.

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Согласно информации Es.e-noticie, каталонцы планируют выручить за бразильца 100 миллионов евро. У форварда есть несколько предложений, в частности от Саудовской Аравии и Манчестер Юнайтед. Впрочем, Рафинья не спешит принимать решение относительно своего будущего.

В шорт-листе Барселоны есть три имени, которые рассматриваются как замена бразильцу, если удастся договориться о его трансфере. Это Виктор Цыганков, Савио или Ансу Фати. Именно украинец считается самым вероятным вариантом для каталонцев из-за соотношения цены и качества. Трансфер Цыганкова оценивается в 22 миллиона евро, а результативность в Жироне говорит сама за себя. За Савио Барселоне придется бороться с Манчестер Сити, а возвращение Ансу Фати является крайней мерой из-за его неудач и травматичности.

Напомним, что Виктор Цыганков присоединился к Жироне в январе 2023 года. В общем украинец сыграл за "красно-белых" в 35 матчах, забив шесть голов и отдав девять ассистов. Действующее соглашение Цыганкова с Жироной действует до 2027 года.

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