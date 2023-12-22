Цыганков может оказаться в Барселоне – известно условие, при котором каталонский клуб будет бороться за украинца
Полузащитник сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков заинтересовал Барселону.
Руководство "блаугранас" рассматривает возможность продать форварда Рафинью, поскольку его результаты хуже, чем ожидал тренерский штаб команды.
Тренер Довбика объяснил раннюю замену форварда сборной Украины
Согласно информации Es.e-noticie, каталонцы планируют выручить за бразильца 100 миллионов евро. У форварда есть несколько предложений, в частности от Саудовской Аравии и Манчестер Юнайтед. Впрочем, Рафинья не спешит принимать решение относительно своего будущего.
В шорт-листе Барселоны есть три имени, которые рассматриваются как замена бразильцу, если удастся договориться о его трансфере. Это Виктор Цыганков, Савио или Ансу Фати. Именно украинец считается самым вероятным вариантом для каталонцев из-за соотношения цены и качества. Трансфер Цыганкова оценивается в 22 миллиона евро, а результативность в Жироне говорит сама за себя. За Савио Барселоне придется бороться с Манчестер Сити, а возвращение Ансу Фати является крайней мерой из-за его неудач и травматичности.
Напомним, что Виктор Цыганков присоединился к Жироне в январе 2023 года. В общем украинец сыграл за "красно-белых" в 35 матчах, забив шесть голов и отдав девять ассистов. Действующее соглашение Цыганкова с Жироной действует до 2027 года.
Довбик забил, получил дебютную желтую в Испании и рано ушел с поля – Жирона потеряла победу против неприступного Бетиса