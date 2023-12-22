"Пивовары" решили расставить точки над "і" в деликатном вопросе, чтобы избежать дальнейших манипуляций.

"Информация о том, что в ФК Оболонь поступила групповая повестка на 25 человек от ТЦК, не соответствует действительности. Сообщаем о том, что на данный момент ни одному из игроков команды не приходила повестка.

Клуб УПЛ получил групповую повестку от ТЦК – в списке более 20 фамилий

ФК Оболонь придерживается требований законодательства и согласно постановлению КМУ № 1487 о порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов сейчас происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

ФК Оболонь согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 года № 76 получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, которые являются военнообязанными, получили бронирование на период мобилизации", – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, на зимнюю паузу Оболонь ушла на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 14 очков.

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