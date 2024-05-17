Поединок между лучшими командами Саудовской Аравии завершился драматической ничьей. Аль-Наср не удержал победу над Аль-Хилялем.

Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур

Аль-Наср – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Отавио, 1 – Митрович, 90+9 (пен)

Аль-Хиляль досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии, поэтому столичное дерби против Аль-Насра уже не имело турнирного значения. А вот для команды Роналду, которая финиширует второй, победа в очной встрече была вопросом чести.

Бывший клуб Реброва и Ярмоленко оборвал рекордную серию команды Неймара

Аль-Наср открыл счет на 23-й секунде. Роналду отбросил под удар Отавио, а тот шикарно пробил из-за пределов штрафной точно в угол.

La passe décisive de Cristiano Ronaldo pour Otavio !



22 secondes pic.twitter.com/4WkFDQEXRo — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) May 17, 2024

Все шло к первому поражению Аль-Хиляля в чемпионате. Но в компенсированное время Аль-Наср привез на свои ворота идиотский пенальти. Митрович реализовал 11-метровый, зафиксировал ничью и помог команде Неймара остаться непобедимой.

А сам Роналду оконфузился. Португалец не реализовал три супершанса. Два промаха вообще не укладываются в голове. Криштиану оказывался перед воротами, но в первом тайме не попал по мячу, а во втором – пробил в голкипера.

Ronaldo so many chances missed he would have scored a hat trick rn pic.twitter.com/rxyVOzqCCR — ??7 ? (@PrimeCRonaldo) May 17, 2024

Ненавистники не упустили возможность потроллить Роналду. После упущенных шансов ему кричали с трибун "Месси, Месси".