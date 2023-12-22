В составе Реала выступают четыре самых дорогих игрока чемпионата Испании: Беллингем (180 млн), Винисиус (150 млн), Вальверде и Родриго (100 млн).

Цыганков может оказаться в Барселоне – известно условие, при котором каталонский клуб будет бороться за украинца

Что касается украинцев, то больше всего прибавил в стоимости Артем Довбик. Форвард Жироны подорожал на 13 миллионов евро и он оценивается сейчас в 28 млн. В составе каталонцев только Савио (30 млн) стоит дороже, чем Артем. Виктор Цыганков оценивается в 25 млн евро. Его цена выросла на три миллиона по сравнению с прошлым периодом.

Прекрасные выступления Андрея Лунина за Реал сказались на его стоимости. Голкипер подорожал на три миллиона и стоит теперь 8 млн. А вот Роман Яремчук стал единственным украинцем, который потерял в стоимости. Нападающий Валенсии подешевел на миллион.

Реал без Лунина вырвал победу над Алавесом – Мадрид обошел Жирону и взял зимнее золото, но потерял еще двух лидеров