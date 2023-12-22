Барселоне грозит исключение из Лиги чемпионов, начиная с сезона-2024/25, сообщает Welt со ссылкой на источники в УЕФА и каталонском клубе.

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Причина возможного наказания – нарушение финансовых правил УЕФА, по которым клубы обязаны компенсировать расходы соответствующим доходом. Всегда оценивается последний трехлетний цикл.

В сентябре Барселона объявила о чистой прибыли в размере 304 миллионов евро. Это означало, что угроза возможных штрафных санкций оказалась в прошлом. Однако, согласно финансовым правилам УЕФА, учитываются только те продажи, которые можно напрямую отнести к футбольному бизнесу. А в последнем годовом отчете каталонцев сообщалось о доходах в размере сотен миллионов евро, например, от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта. Такие доходы никак не влияют на оценку УЕФА.

Источники в УЕФА говорят, что финансовые отчеты Барселоны находятся "в беспорядке". Они считают, что клуб могут отстранить от Лиги чемпионов "на два-три года".

Летом УЕФА оштрафовал каталонцев на 500 тысяч евро. Тогда палата финансового контроля УЕФА пришла к выводу, что клуб неправильно задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов.

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