"По нашей информации, на этой неделе в Оболонь поступила групповая повестка от ТЦК. Примерно на 25 человек.

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Это настолько полярные вещи: кто-то едет за границу в теплые страны, а кому-то приходят повестки. И у футболиста может возникнуть вопрос к руководству страны, к власти, к президенту: вы же сами сказали, что мы должны играть, проводить этот чемпионат.

Как это коррелируется с тем, что на команду приходят повестки. Почему именно на эту команду? Вы как-то по рейтингу идете?" – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, на зимнюю паузу Оболонь ушла на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 14 очков.

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