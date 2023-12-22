Вингер Полесья Владислав Вакула снова попал в скандальную историю, сообщил Зверев в своем Telegram-канале.

Скандальный экс-игрок Шахтера покинул Черноморец – ранее его во второй раз выгнали из клуба УПЛ

По его информации, 15 декабря Житомирское районное управление полиции ГУПН в Житомирской области составило на игрока протокол о нарушении статьи 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях – "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского". Отмечается, что это произошло на одной из улиц Житомира после того, как автомобиль футболиста остановили полицейские.

К слову, первую часть сезона Вакула провел в аренде в Черноморце, где сыграл в 10 матчах (без результативных действий).

Напомним, Владислав на протяжении карьеры регулярно становился фигурантом скандалов. В частности, в день подписания контракта с Мариуполем хавбек попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Перед тем его отчислили из Десны за нарушение режима. В конце концов, Вакула после возвращения со сборов поссорился с игроком Шахтера, после чего покинул клуб. А потом за очередную выходку ему указали на дверь и в Полесье.

Вакула (несмотря на действующий контракт с житомирцами до лета 2025 года), вряд ли вернется в житомирский клуб. Вероятно, игрок будет искать себе новую команду. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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