Чемпионат Италии Серия А, 17 тур

Сассуоло – Дженоа – 1:2

Голы: Пинамонти, 28 – Гудмундссон, 64 (пен), Экубан, 87

Эмполи – Лацио – 0:2

Голы: Гендузи, 9, Дзакканьи, 67

Руслан Малиновский вышел в старте на матч Сассуоло – Дженоа. Хозяева на момент начала игры имели трехматчевую безвыигрышную серию, а "грифоны" – 4. Как следствие, обе команды находились недалеко от зоны вылета.

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Вероятно, именно это обусловило нервный характер игры. Много борьбы, много стычек, мало моментов. Едва ли не лучший шанс бездарно упустил Экубан, который банально не попал по мячу. Но на 28-й минуте счет был открыт. Лорьянте вышел один на один с Мартинесом, но вместо удара отдал на Пинамонти. Тот тянул до последнего, однако направил мяч в сетку, хотя Дрегушин едва не спас в безнадежной ситуации. 1:0 – провал в обороне Дженоа стоил Малиновскому и Ко пропущенного мяча.

До перерыва Сассуоло едва не забил еще раз. Снова роскошно сыграл Лорьянте, накрутивший соперника в штрафной и отдавший под удар партнеру. Хосе Мартинес спас Дженоа. И тут же впервые пробил по воротам Малиновский – очень неудачно. На этом первый тайм завершился.

После перерыва Гудмундссон мог сравнять, но Консильи парировал удар исландца. Наконец классно приложился Малиновский – кипер Сассуоло с большим трудом справился с мощным ударом Руслана. Но прошло несколько секунд, как Дженоа получила право на пенальти – арбитр после просмотра VAR зафиксировал игру рукой и указал на точку. К мячу подошел Гудмундссон, без проблем переигравший Консильи. 1:1.

Все шло к ничьей, но на 87-й минуте "грифоны" вышли вперед. Эрлич, который "привез" пенальти, провалился в борьбе с Экубаном. Форвард Дженоа вышел один на один с Консильи и пробил в дальний угол. Предголевой пас в активе Малиновского, но главная заслуга в победном взятии ворот принадлежит Гудмундссону (эффектная передача пяткой) и Экубану. 1:2 – Дженоа прервала 4-матчевую серию без побед. Подопечные Джилардино набрали 19 баллов и оторвались от зоны вылета, хоть и остались на 14 месте.

Руслан Малиновский был заменен на 90-й минуте. Украинец от Sofa Score получил 7,0 – средний бал в команде.

Ghana’s Caleb Ekuban scores for Genoa in the 88th minute to give them the lead..



Sassoulo 1-2 Genoa #SerieA pic.twitter.com/wyCjLBpQj4 — Yaw (@theyawofosu) December 22, 2023

Виктор Коваленко начал поединок Эмполи – Лацио в запасе. Тосканцы после серии неудачных результатов (2 очка в 4-х турах) опустились в зону вылета. Римляне, хоть и вышли в плей-офф ЛЧ, но в Серии А тоже не впечатляют – только 1 победа в 6 турах и текущее 11 место.

Счет открыл Лацио – на 9-й минуте Гендузи не без помощи рикошета вывел гостей вперед. Не слишком удачно принял мяч французский полузащитник, однако никто из игроков Эмполи не смог помешать нанести голевой удар. Еще в первом тайме Маурицио Сарри вынужден был производить две вынужденные замены – Иммобиле и Луис Альберто получили травмы. На счет это не повлияло – гол Гендузи остался единственным до перерыва.

На 62-й минуте появился Виктор Коваленко, но забили снова гости. Дзакканьи с нескольких метров затолкал мяч в ворота. 0:2 – Лацио набрал 24 очка и поднялся на 9 место. Коваленко и его партнеры остались в зоне вылета – 18 позиция, 12 баллов.

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