Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола начал рассмотрение дела с удалением Эгиналдо в матче Шахтер – Динамо.

Момент с удалением Эгиналдо случился уже после игры Шахтер – Динамо – бразилец начал стычку с Николаем Шапаренко. Арбитр наказал лишь игрока Шахтера.

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Отмечается, что Комитет намерен выяснить дополнительные обстоятельства, полное и всестороннее исследование доказательств. Решение будет принято на ближайших заседаниях КДК УАФ, о чем будет сообщено дополнительно.

Добавим, что Шахтер праздновал минимальную победу над Динамо (1:0), которая гарантировала "горнякам" чемпионство. Единственный гол во встрече в активе Георгия Судакова.

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