Первым соперником Динамо на зимних сборах станет польская Легия, которая сообщила о запланированном спарринге на официальном сайте.

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Игра состоится в турецком Белеке, где Легия запланировала сборы. Сам матч планируют провести 29 января. Динамо пока не сообщало о планах относительно зимних сборов.

Заметим, что киевляне провально проводят текущий сезон, уже завершив выступления в еврокубках и Кубке Украины. В чемпионате Украины Динамо занимает 5-е место, отставая от первого Кривбасса на 6 очков (и имея 3 игры в запасе).

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