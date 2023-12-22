В ночь с 21 на 22 декабря россияне атаковали Киев дронами-беспилотниками. Обломки одного из них попали в многоэтажку в Соломенском районе, в результате чего потерял квартиру журналист Андрей Ковальский. Эту информацию он подтвердил коллегам из ICTV.

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Сам Андрей и его семья живы, но квартира пострадала. Его жена в соцсетях написала: "Выжили, мы выжили! И это главное ... квартиры теперь нет". Ковальский впоследствии уточнил, что пожар потушили, но все остальное было разбито, от окон до телевизора.

Напомним, что Андрей осенью 2000-го года присоединился к новосозданному каналу ICTV, где создал спортивную редакцию. Позже он выходил в прямой эфир во время Чемпионата мира по футболу 2002 года, и, кроме спортивных новостей, участвовал в других спортивных программах: "Штрафной удар", "Дневники чемпионатов мира", "3-й тайм".

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