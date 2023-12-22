Манчестер Сити и Флуминенсе сыграли в финале Клубного чемпионата мира-2023 (4:0). Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Для обеих команд это был дебютный чемпионат мира и, соответственно, первый шанс выиграть трофей. Манчестер Сити не мог рассчитывать на Холанда и де Брюйне, но нашлись другие герои.

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43-летний кипер Флуминенсе Фабиу капитулировал уже на 40-й секунде. Марсело в который раз напомнил, что завоевал свою славу вовсе не благодаря надежной игре в защите. Легенда Реала бездумно вынес мяч в центр поля, где его перехватил Аке. Защитник Ман Сити решился на дальний удар, который приняла стойка. Первым на добивание прибежал Альварес и оформил самый быстрый гол в финалах Клубного ЧМ.

Лучший бомбардир бразильцев Кано заработал пенальти, но перед этим залез в офсайд. В этот день фарт явно был не на стороне победителя Копа Либертадорес. Капитан Нино срезал в свои ворота прострел Фодена – 2:0.

После перерыва никаких намеков на камбек не было. Фоден и Альварес довели дело до разгрома – Ман Сити забирает пятый трофей за год и дебютный титул клубного чемпиона мира. Унижение пришлось пережить и экс-защитнику Шахтера Марлону, которого выпустили на концовку.

Единственной проблемой Гвардиолы может стать травма Родри. Алекссандер грубо срубил испанца, и тот покинул поле, держась за подколенное сухожилие. Манчестер Сити рискует остаться без трех ключевых игроков на рождественское безумие АПЛ.

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