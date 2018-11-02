Главные новости футбола 1 ноября: Зинченко помог "горожанам" обыграть Фулхэм, Суперкубок УЕФА может пройти в Украине

"Футбол 24" представляет дайджест новостей за 1 ноября.
Украина
Россия ввела санкции против Павелко, Ярославского, Геллера и еще нескольких футбольных людей. ФК Львов исключил из заявки бразильца Панамби. ФФУ готовит заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2021 на ОСК Металлист. Арсенал-Киев проиграл дело Литовченко: трансферный бан и 500 тысяч гривен за расторжение контракта. 4 иностранные компании претендуют на приобретение телевизионных прав УПЛ.
Мир
Манчестер Сити уверенно обыграл Фулхэм в Кубке английской лиги, Зинченко отыграл весь матч. Лунин за неполных 3 месяца в Леганесе подешевел на 3,5 млн евро. Малиновский уже выдал лучший сезон в Бельгии за результативными действиями. Ювентус хочет бесплатно подписать Мату.
Другие новости
Стали известны претенденты на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21. Ибрагимович анонсировал выход собственноручно написанной книги "Я – футбол". Шовковский, Шевчук и другие известные специалисты начали обучение на тренерскую категорию PRO. Стерлинг согласился продлить контракт с Манчестер Сити.