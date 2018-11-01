toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ФУЛХЕМ КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ДИНАМО

Росія ввела санкції проти Павелка, Ярославського, Геллера та ще кількох футбольних людей

12:09 618 Читать на русском
Росія ввела санкції проти Павелка, Ярославського, Геллера та ще кількох футбольних людей
Андрій Павелко / Фото з соцмереж

До деяких осіб, які пов’язані з українським футболом, у Росії застосовані економічні санкції.

До списку потрапили такі футбольні особистості як: Андрій Павелко – президент Федерації футболу України, Євген Геллер – президент луганської Зорі, Юрій Береза – почесний президент СК Дніпро-1.

"Не можу сказати, що Росія – агресор". Олексій Гай – про війну на Донбасі та звинувачення в сепаратизмі

Також у списку Олександр Герега – віце-президент Федерації футболу України, Костянтин Жеваго – почесний президент полтавської Ворскли, Сергій Куніцин – президент Таврії-Сімферополь і віце-президент Федерації футболу України та Ярослав Москаленко – голова Київської обласної федерації футболу, Олександр Ярославський – екс-президент Металіста.

Коли ж вони наїдяться? Повний список футболістів, які переїжджали грати в Росію після вторгнення добрих сусідів у Крим

До цих осіб з 1 листопада 2018 року будуть застосовані економічні санкції. Зокрема: блокування грошових активів та заборона на вивіз капіталу.

Теги
Головне Андрій Павелко Костянтин Жеваго Євген Геллер Сергій Куніцин Юрій Береза Ярослав Москаленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
43
хв
Манчестер Сіті
21:45
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук