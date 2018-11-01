Росія ввела санкції проти Павелка, Ярославського, Геллера та ще кількох футбольних людей

До деяких осіб, які пов’язані з українським футболом, у Росії застосовані економічні санкції.

До списку потрапили такі футбольні особистості як: Андрій Павелко – президент Федерації футболу України, Євген Геллер – президент луганської Зорі, Юрій Береза – почесний президент СК Дніпро-1.

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Також у списку Олександр Герега – віце-президент Федерації футболу України, Костянтин Жеваго – почесний президент полтавської Ворскли, Сергій Куніцин – президент Таврії-Сімферополь і віце-президент Федерації футболу України та Ярослав Москаленко – голова Київської обласної федерації футболу, Олександр Ярославський – екс-президент Металіста.

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До цих осіб з 1 листопада 2018 року будуть застосовані економічні санкції. Зокрема: блокування грошових активів та заборона на вивіз капіталу.