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Головні новини футболу 1 листопада: Зінченко допоміг "містянам" обіграти Фулхем, Суперкубок УЄФА може пройти в Україні

07:00 6 Читать на русском
Головні новини футболу 1 листопада: Зінченко допоміг "містянам" обіграти Фулхем, Суперкубок УЄФА може пройти в Україні
Головні новини футболу 1 листопада

"Футбол 24" представляє дайджест новин за 1 листопада.

Україна

Росія ввела санкції проти Павелка, Ярославського, Геллера та ще кількох футбольних людей. ФК Львів виключив із заявки бразильця Панамбі. ФФУ готує заявку на проведення Суперкубка УЄФА-2021 на ОСК Металіст. Арсенал-Київ програв справу Литовченку: трансферний бан та 500 тисяч гривень за розірвання контракту. 4 іноземні компанії претендують на придбання телевізійних прав УПЛ.

Світ

Манчестер Сіті впевнено обіграв Фулхем у Кубку англійської ліги, Зінченко відіграв увесь матч. Лунін за неповних 3 місяці в Леганесі подешевшав на 3,5 млн євро. Маліновський вже видав найкращий сезон у Бельгії за результативними діями. Ювентус хоче безкоштовно підписати Мату.

Інші новини

Стали відомі претенденти на проведення фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2020/21. Ібрагімовіч анонсував вихід власноруч написаної книги "Я – футбол". Шовковський, Шевчук та інші відомі фахівці розпочали навчання на тренерську категорію PRO. Стерлінг погодився продовжити контракт із Манчестер Сіті.

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