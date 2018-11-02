Головні новини футболу 1 листопада: Зінченко допоміг "містянам" обіграти Фулхем, Суперкубок УЄФА може пройти в Україні

"Футбол 24" представляє дайджест новин за 1 листопада.
Україна
Росія ввела санкції проти Павелка, Ярославського, Геллера та ще кількох футбольних людей. ФК Львів виключив із заявки бразильця Панамбі. ФФУ готує заявку на проведення Суперкубка УЄФА-2021 на ОСК Металіст. Арсенал-Київ програв справу Литовченку: трансферний бан та 500 тисяч гривень за розірвання контракту. 4 іноземні компанії претендують на придбання телевізійних прав УПЛ.
Світ
Манчестер Сіті впевнено обіграв Фулхем у Кубку англійської ліги, Зінченко відіграв увесь матч. Лунін за неповних 3 місяці в Леганесі подешевшав на 3,5 млн євро. Маліновський вже видав найкращий сезон у Бельгії за результативними діями. Ювентус хоче безкоштовно підписати Мату.
Інші новини
Стали відомі претенденти на проведення фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2020/21. Ібрагімовіч анонсував вихід власноруч написаної книги "Я – футбол". Шовковський, Шевчук та інші відомі фахівці розпочали навчання на тренерську категорію PRO. Стерлінг погодився продовжити контракт із Манчестер Сіті.