Лунін за неповних 3 місяці в Леганесі подешевшав на 3,5 млн євро

Перехід Андрія Луніна в іспанський Леганес наразі приносить українському голкіперу не надто багато користі. Окрім відсутності ігрової практики, знизилась і трансферна вартість українця.

Українець Андрій Лунін порівняно з липнем 2018 року втратив у ціні 3,5 мільйона євро. Якщо влітку 19-річний воротар вартував 8,5 млн євро, то зараз його трансферна вартість складає 5 млн євро, повідомляє Transfermarkt.

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У липні Лунін підписав контракт з Реалом, після чого голкіпера оцінювали у 8,5 млн євро. За мадридський клуб Лунін провів кілька поєдинків під час передсезонної підготовки, у яких справив непогане враження, проте прихід у Реал Тібо Куртуа, а також наявність Кейлора Наваса та Кіко Касільї змусили українця піти в оренду.

Лунін приєднався до Леганеса на правах оренди з Реала в кінці серпня цього року, проте провів за команду Пеллегріно лише один матч – у Кубку Іспанії проти Райо Вальєкано, пропустивши 2 голи.

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