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ФК Львів виключив із заявки бразильця Панамбі

11:21 730 Читать на русском
ФК Львів виключив із заявки бразильця Панамбі
Панамбі / ФК Львів

Бразильський хавбек Панамбі, схоже, більше не виступатиме за ФК Львів.

Панамбі зник із заявки ФК Львів на сезон на офіційному сайті УПЛ. Також хавбека немає на офіційному сайті клубу. Відтепер у клубі залишилось 8 бразильців.

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23-річний вінгер приєднався до Львова влітку поточного року. У цьому сезоні Панамбі провів за ФК Львів 4 неповних матчі, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, вчора ФК Львів у рамках 1/8 фіналу Кубка України не без проблем здолав Гірник. Єдиний гол забив Аугусто на 80-ій хвилині.

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