Маліновський вже видав найкращий сезон у Бельгії за результативними діями

Хавбек Генка Руслан Маліновський у поточному сезоні відзначається неабиякою результативністю за клуб.

За 20 матчів, які українець провів у цьому сезоні за Генк, Маліновський зміг забити 10 голів та віддати 8 результативних передач, що робить цей сезон найкращим за результативністю для хавбека у бельгійському етапі кар’єри.

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Маліновський вже на 2 бали за системою гол+пас перевершив своє досягнення позаминулого сезону, коли у 27 матчах зміг здійснити 16 результативних дій.

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Крім того, Маліновський у Бельгії виконує у середньому 0,46 результативних дії за гру, тоді як за період проведений у Зорі, хавбек здійснював по 0,36 дій у матчі, інформує Команда №1.