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Ібрагімовіч анонсував вихід власноруч написаної книги "Я – футбол"

1 листопада 23:33 73 Читать на русском
Ібрагімовіч анонсував вихід власноруч написаної книги "Я – футбол"
Златан Ібрагімовіч / фото із соцмереж

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч порадує своїх шанувальників другою книгою.

Швед повідомив, що написав свою другу книжку, яка буде презентована 8 листопада.

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"На наступному тижні виходить моя нова книга "Я – футбол"! Це книга про мою кар'єру футболіста. Я отримав багато задоволення, коли писав її. Вас чекають багато фотографій та інтерв'ю зі мною і з людьми, з якими я працював під час своєї кар'єри", – написав Златан у Twitter.

Нагадаємо, що для Ібрагімовіча це буде вже друга книга. Автобіографію "Я – Златан" швед випустив у 2011 році.

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Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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