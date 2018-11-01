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Шовковський, Шевчук та інші відомі фахівці розпочали навчання на тренерську категорію PRO

17:11 618 Читать на русском
Шовковський, Шевчук та інші відомі фахівці розпочали навчання на тренерську категорію PRO
Олександр Шовковський / Фото з соцмереж

Кількість професійних тренерів в Україні може збільшитись найближчим часом.

В Центрі ліцензування ФФУ розпочались тренерські курси на диплом УЄФА категорії PRO, повідомляє видання footboom.

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Ця категорія дозволяє працювати на національному та міжнародному рівнях у будь-яких командах.

Серед відомих футбольних діячів навчання відвідуватимуть: Дячук-Ставицький Михайло Юрійович (асистент головного тренера Карпат (U-19), Маркевич Остап Миронович (тренер Академії Вільярреала, син Мирона Маркевича), Літовченко Сергій Вікторович (головний тренер могильовського Дніпра), Шевчук В'ячеслав Анатолійович (головний тренер Олімпіка), Шовковський Олександр Володимирович (асистент головного тренера збірної України).

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Теги
Сергій Літовченко Сергій Літовченко Олександр Шовковський Олександр Шовковський В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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