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ФФУ готує заявку на проведення Суперкубка УЄФА-2021 на ОСК Металіст

12:35 1830 Читать на русском
ФФУ готує заявку на проведення Суперкубка УЄФА-2021 на ОСК Металіст
Андрій Павелко / Соцмережі

ФФУ та Харківська ОДА підготують документи для подання заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2021 році.

Досвід проведення міжнародних матчів у Харкові спонукав ФФУ та Харківську ОДА прийняти рішення щодо підготовки заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2021 році на стадіоні ОСК Металіст.

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Усі необхідні документи для оформлення повноцінної заявки, відповідно до вимог УЄФА, будуть зібрані спільно ФФУ та керівництвом ХОДА до лютого 2019 року, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Зауважимо, офіційну заявку на проведення Суперкубку УЄФА-2021 потрібно подати до 15 лютого 2019 року. Крім Харкова на проведення матчу претендують Мінськ, Гельсінкі та Белфаст.

Нагадаємо, раніше Павелко розповідав, що планується підготувати заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021 в Україні, щоправда тоді у словах президента ФФУ фігурував НСК Олімпійський, що у Києві.

Теги
Головне ФФУ Андрій Павелко Суперкубок УЄФА Металіст
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