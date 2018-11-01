ФФУ готує заявку на проведення Суперкубка УЄФА-2021 на ОСК Металіст

ФФУ та Харківська ОДА підготують документи для подання заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2021 році.

Досвід проведення міжнародних матчів у Харкові спонукав ФФУ та Харківську ОДА прийняти рішення щодо підготовки заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2021 році на стадіоні ОСК Металіст.

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Усі необхідні документи для оформлення повноцінної заявки, відповідно до вимог УЄФА, будуть зібрані спільно ФФУ та керівництвом ХОДА до лютого 2019 року, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Зауважимо, офіційну заявку на проведення Суперкубку УЄФА-2021 потрібно подати до 15 лютого 2019 року. Крім Харкова на проведення матчу претендують Мінськ, Гельсінкі та Белфаст.

Нагадаємо, раніше Павелко розповідав, що планується підготувати заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021 в Україні, щоправда тоді у словах президента ФФУ фігурував НСК Олімпійський, що у Києві.