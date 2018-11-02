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Манчестер Сіті впевнено обіграв Фулхем у Кубку англійської ліги, Зінченко відіграв увесь матч

1 листопада 23:37 1196 Читать на русском
Манчестер Сіті впевнено обіграв Фулхем у Кубку англійської ліги, Зінченко відіграв увесь матч
Манчестер Сіті – Фулхем – 2:0 – огляд матчу

Манчестер Сіті зумів здобути перемогу у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Фулхема. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Манчестер Сіті у рідних стінах не відчув спротиву від Фулхема. "Містяни" контролювали хід гри з перших хвилин, тому забиті голи у ворота Ріко були лише питанням часу.

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Вдало себе проявив молодий талант господарів Брахім Діас. 19-річний вінгер спочатку відкрив рахунок у першому таймі, а потім розстріляв ворота Фулхема у другій половині гри. Звісно, Манчестер Сіті міг перемагати із значно більшим рахунком, але "містян" підвела реалізація.

Завдяки перемозі підопічні Гвардіоли здобули путівку в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, де зустрінуться з переможцем пари Лестер – Саутгемптон.

Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Манчестер Сіті – Фулхем – 2:0

Голи: Діас, 18,65

Кубок англійської ліги1/8 фіналу

Манчестер Сіті - Фулхем: Четвер 01 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 0
Фулхем
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Фулхем Головне Фулхем Фулхем Кубок англійської ліги 2018/19
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