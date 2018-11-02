Манчестер Сіті впевнено обіграв Фулхем у Кубку англійської ліги, Зінченко відіграв увесь матч

Манчестер Сіті зумів здобути перемогу у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Фулхема. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Манчестер Сіті у рідних стінах не відчув спротиву від Фулхема. "Містяни" контролювали хід гри з перших хвилин, тому забиті голи у ворота Ріко були лише питанням часу.

Кубок англійської ліги: Арсенал зіграє з Тоттенхемом, Челсі прийматиме Борнмут

Вдало себе проявив молодий талант господарів Брахім Діас. 19-річний вінгер спочатку відкрив рахунок у першому таймі, а потім розстріляв ворота Фулхема у другій половині гри. Звісно, Манчестер Сіті міг перемагати із значно більшим рахунком, але "містян" підвела реалізація.

Завдяки перемозі підопічні Гвардіоли здобули путівку в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, де зустрінуться з переможцем пари Лестер – Саутгемптон.

Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Манчестер Сіті – Фулхем – 2:0

Голи: Діас, 18,65