toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ФУЛХЕМ КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ДИНАМО

4 іноземні компанії претендують на придбання телевізійних прав УПЛ

16:10 681 Читать на русском
4 іноземні компанії претендують на придбання телевізійних прав УПЛ
Трансляція матчу компанією Mediapro / соцмережі

Вітчизняним телетрансляторам, ймовірно, доведеться купувати права на УПЛ у іноземних компаній.

Серед потенційних покупців такі компанії: Infront, Profile Partners, Wasserman, Mediapro, повідомляє ресурс FootballHub.

Павелко: ФФУ візьме на себе тестування "локальної" системи VAR в УПЛ з весни

Зазначається, що остання компанія володіє правами на трансляцію іспанської Ла Ліги на наступні 5 сезонів. Також медіагрупі в межах Іспанії належать права на показ Ліги чемпіонів та Ліги Європи, Кубка Німеччини, Копа Лібертадорес і Ліги 1 із сезону 2020/2021.

Металіст 1925 готується до процедури атестації УПЛ

В разі придбання прав на УПЛ кимось із наведених вище компаній, українські транслятори повинні будуть купувати пакети, щоб мати змогу показувати матчі Прем’єр-Ліги. Відповідно до кількості команд у придбаному пакеті визначатиметься і кількість матчів, на які розповсюджуватимуться права мовника.

Теги
УПЛ телебачення
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
46
хв
Манчестер Сіті
21:45
Фулхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук