Ювентус хоче безкоштовно підписати Мату

Туринці зацікавлені у послугах хавбека Манчестер Юнайтед Хуана Мати.

За інформацією Standard, "б'янконері" взимку розпочнуть перемовини з іспанцем щодо переходу в Ювентус у якості вільного агента.

Ювентус хоче запропонувати Реалу суперобмін

Хуан, контракт якого з "червоними дияволами" закінчується влітку 2019 року, поки не поспішає підписувати новий угоду з клубом і взимку отримає право вести переговори з будь-яким клубом та підписувати попередню угоду.

Зазначається, що керманич МЮ Жозе Моурінью жадає втримати Мату, адже той позитивно впливає на партнерів у роздягальні команди. Цікаво, що подібні методи Ювентуса не новинка, адже клуб запросив у якості вільних агентів Джана, Евра, Хедіру і Дані Алвеса.

Де Хеа може перейти у Ювентус, – ЗМІ