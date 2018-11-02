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Ювентус хоче безкоштовно підписати Мату

1 листопада 22:11 454 Читать на русском
Ювентус хоче безкоштовно підписати Мату
Хуан Мата / Reuters

Туринці зацікавлені у послугах хавбека Манчестер Юнайтед Хуана Мати.

За інформацією Standard, "б'янконері" взимку розпочнуть перемовини з іспанцем щодо переходу в Ювентус у якості вільного агента.

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Хуан, контракт якого з "червоними дияволами" закінчується влітку 2019 року, поки не поспішає підписувати новий угоду з клубом і взимку отримає право вести переговори з будь-яким клубом та підписувати попередню угоду.

Зазначається, що керманич МЮ Жозе Моурінью жадає втримати Мату, адже той позитивно впливає на партнерів у роздягальні команди. Цікаво, що подібні методи Ювентуса не новинка, адже клуб запросив у якості вільних агентів Джана, Евра, Хедіру і Дані Алвеса.

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