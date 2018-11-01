Стали відомі претенденти на проведення фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2020/21

УЄФА опублікував список міст на проведення фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи у сезоні 2020/2021.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував список 5 міст, які претендують на проведення фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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Ліга чемпіонів: Мюнхен (Альянц-Арена), Санкт-Петербург (Санкт-Петербург Арена). Варто зазначити, що німецьке місто вже приймало фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи в сезоні 2011/2012, тоді господар стадіону Баварія в серії пенальті поступилась Челсі. Санкт-Петербург був одним із приймаючих міст ЧС-2018, також тут пройдуть поєдинки Євро-2020.

Ліга Європи: Відень (Ернст Хаппель), Тбілісі (Динамо-Арена), Севілья (стадіон буде визначений пізніше). Відень приймав фінал Євро-2008, в якому Іспанія завдяки голу Фернандо Торреса перемогла Німеччину, Тбілісі був господарем Суперкубка УЄФА-2015, де Барселона в шаленій перестрілці виявилась сильнішою за Севілью.

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