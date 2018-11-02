Стерлінг погодився продовжити контракт із Манчестер Сіті

Манчестер Сіті найближчим часом підпише новий контракт із форвардом Рахімом Стерлінгом.

Низка англійських ЗМІ повідомляють, що сторони домовились про деталі нового контракту, який Стерлінг незабаром підпише. Відомо, що нова угода діятиме до 2023 року.

Зінченко може покинути Манчестер Сіті взимку, – журналіст

За умовами нового контракт англієць буде отримувати 300 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що є одним із найвищих показників у команді. У цьому сезоні Рахім зіграв у складі "містян" 12 матчів у всіх турнірах. Забив 4 голи і віддав 4 асисти. Стерлінг перейшов у Манчестер Сіті із Ліверпуля в 2015 році за 49 млн фунтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 23-річним футболістом активно цікавиться мадридський Реал.

Ювентус націлився на юну зірку Манчестер Сіті