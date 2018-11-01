Арсенал-Київ програв справу Литовченку: трансферний бан та 500 тисяч гривень за розірвання контракту

У Палаті з вирішення спорів ФФУ була розглянута справа Сергія Литовченка та Арсенала-Київ.

Юрист Ілля Скоропашкін, який представляв інтереси Сергія Литовченка, розповів про рішення Палати спорів ФФУ.

"Палата по вирішенню спорів визнала, що футбольний клуб Арсенал-Київ розірвав контракт з Сергієм Вікторовичем назаконно. Нам вдалося домогтися своїх цілей: було вирішено, що клуб виплатить компенсацію Сергію Литовченку за безпідставний розрив контракту в сумі 500 тисяч гривень, а також заборгованості по зарплаті. Причому, до моменту її фактичної виплати.

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Також Арсенал покараний трансферним баном – забороною на дозаявку нових гравців до тих пір, поки він не виплатить все, що передбачено цим рішенням Палати спорів. Підсумками засідання ми задоволені, дякуємо за зважене рішення, яке підтвердило правоту Сергія Вікторовича", – цитує Скоропашкіна Sportarena.

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Нагадаємо, Литовченко очолював Арсенал-Київ, коли той грав у Першій лізі. Під орудою наставника команда вийшла в УПЛ, але у червні 2018 року головним тренером команди було назначено Фабріціо Раванеллі.