Главные новости футбола 1 августа: Лунин дебютировал за Реал, украинцы прошли в следующую стадию еврокубков

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 августа. Дебют Лунина за Реал, удачное выступление украинцев в Европе и другие топ-события.

Андрей Лунин провел первый матч за Реал

Украинский голкипер Андрей Лунин дебютировал в составе мадридского Реала в матче Международного кубка чемпионов против Манчестер Юнайтед. Мадридцы уступили со счетом 1:2 – видео голов и обзор матча.

Украинский вратарь начал встречу на скамейке запасных, а в перерыве вышел на поле вместо Кико Касильи, одного из конкурентов за место в основной команде.

Лунин за 45 минут сумел сохранить свои ворота сухими. Испанские СМИ отметили игру молодого украинца, а также отдали должное красоте девушки Лунина.

Удачное выступление украинцев в еврокубках

Астана Романа Григорчука вышла в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов 2018/19. Казахстанский клуб расписал ничью с датским Митьюлландом, однако прошел дальше благодаря победе в первой игре. Форвард Митьюлланда Артем Довбик из-за травмы не принял участия в поединке.

Также дальше в Лиге чемпионов прошел ПАОК, который на выезде разгромил Базель. Евгений Хачериди провел первый официальный матч за новый клуб. Другой украинец Евгений Шахов вышел на замену. В следующем раунде ПАОК сыграет против московского Спартака. Кроме того, ПАОК помог и Динамо – теперь киевский клуб будет сеяным в 3-м раунде квалификации ЛЧ 2018/19.

Своих соотечественников поддержал Руслан Малиновский, который вместе с Генком прошел в следующую стадию Лиги Европы.

Другие топ-события дня

Милан и Ювентус близки к громкому трансферу – Леонардо Бонуччи может вернуться в Турин, а Маттиа Кальдара и Гонсало Игуаин могут переехать в обратном направлении.

Экс-полузащитник Шахтера Фред удачно сыграл в матче против Реала. Английские СМИ отметили игру бразильского хавбека Манчестер Юнайтед.

Легендарный экс-игрок Динамо Александр Заваров вернулся в киевский клуб. Бывший ассистент Михаила Фоменко в сборной Украины будет работать селекционером Динамо. А другой экс-футболист киевлян Александр Гладкий может продолжить карьеру в Турции.

УЕФА дополнительно дисквалифицировал Самира Насри на 1 год. Ранее француз был отстранен на 6 месяцев, теперь же Насри пропустит полтора года.