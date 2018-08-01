Милан и Ювентус согласовали большой обмен – Бонуччи и Игуаин пакуют чемоданы

Итальянские Милан и Ювентус близки к завершению трансферной саги по обмену защитника "россонери" Леонардо Бонуччи на форварда "зебр" Гонсало Игуаина.

Обмен игроками согласован, а о договоренности вскоре объявят официально, уверяет Goal.com.

Екс-зірки Динамо і Шахтаря та чемпіони Англії. Символічна збірна вільних агентів літа-2018

Милан заплатит 18 млн евро за годовую аренду Игуаина и получит возможность выкупить права на аргентинца в конце сезона за 36 млн евро. Кроме этого, Юве получит назад центрбека Леонардо Бонуччи. В обратном направлении поедет 24-летний защитник Маттия Кальдара.

Единственной преградой на пути трансферов остается медосмотр аргентинского форварда. Его Игуаин должен пройти в четверг или в пятницу утром. Накануне сообщалось, что Милан и Ювентус согласовали обмен Бонуччи на Кальдару.

Напомним, что Леонардо Бонуччи стал игроком "россонери" лишь прошлым летом за 42 млн евро. До этого защитник в течение семи сезонов играл за туринцев.