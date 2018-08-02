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Лига чемпионов: Динамо будет сеяным в раунде плей-офф, если пройдет Славию

00:28 29 Читати українською
Лига чемпионов: Динамо будет сеяным в раунде плей-офф, если пройдет Славию
Динамо / фото А. Осипова

Киевское Динамо гарантированно будет сеяным на этапе плей-офф квалификации Лиги чемпионов, если одолеет пражскую Славию в 3-м раунде.

"Бело-синие" могли попасть в число несеяных команд, если бы швейцарский Базель продолжил борьбу в турнире.

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Однако, стараниями, том числе и экс-"динамовца" Евгения Хачериди, а также его партнеров из греческого ПАОКа "ротблау" вылетели уже во 2-м квалификационном раунде ЛЧ. Теперь статуса сеяной команды лишить Динамо могут только сами подопечные Хацкевича, если не пройдут Славию из Праги. Из всех потенциальных участников плей-офф квалификации только лиссабонская Бенфика имеет более высокий рейтинг.

Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, Путь лиг:

Стандард – Аякс

Бенфика – Фенербахче

Славия Прага – Динамо Киев

ПАОК – Спартак Москва

Первые поединки раунда сыграют 7 августа, ответные – 14 августа.

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Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
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дн
:
19
час
:
47
мин
Динамо Киев
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