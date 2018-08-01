Лига Европы: Генк без Малиновского не заметил Фолу и прошел в следующий раунд

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы бельгийский Генк повторно разгромил люксембургскую Фолу.

В двухматчевом противостоянии Генк уничтожил своего соперника из Люксембурга, забив 9 мячей. К ответному матчу команда украинского легионера Руслана Малиновского подошла с комфортным гандикапом в 5 мячей.

Уже после первого тайма бельгийцы уничтожили надежду игроков Фолы на камбэк, идя на перерыв со счетом 2:0. После свистка игроки Генка еще дважды отличились в воротах соперника. Футболисты из Люксембурга смогли отыграть лишь 1 мяч.

Малиновский – лучший по статистике в первом туре чемпионата Бельгии, но сам игрок не поддается эйфории

Стоит отметить, что Малиновский не появился на поле, оставшись в запасе.

Лига Европы. Квалификация, второй раунд, ответный матч

Фола – Генк – 1:4 (0:5)

Голы: Бенси, 61 – Жегрова, 13, 63, Хейен, 16, Гано, 59