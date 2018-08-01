toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Лига Европы: Генк без Малиновского не заметил Фолу и прошел в следующий раунд

20:59 99 Читати українською
Лига Европы: Генк без Малиновского не заметил Фолу и прошел в следующий раунд
ФК Генк / Фото Goaloo com

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы бельгийский Генк повторно разгромил люксембургскую Фолу.

В двухматчевом противостоянии Генк уничтожил своего соперника из Люксембурга, забив 9 мячей. К ответному матчу команда украинского легионера Руслана Малиновского подошла с комфортным гандикапом в 5 мячей.

Уже после первого тайма бельгийцы уничтожили надежду игроков Фолы на камбэк, идя на перерыв со счетом 2:0. После свистка игроки Генка еще дважды отличились в воротах соперника. Футболисты из Люксембурга смогли отыграть лишь 1 мяч.

Малиновский – лучший по статистике в первом туре чемпионата Бельгии, но сам игрок не поддается эйфории

Стоит отметить, что Малиновский не появился на поле, оставшись в запасе.

Лига Европы. Квалификация, второй раунд, ответный матч

Фола – Генк – 1:4 (0:5)

Голы: Бенси, 61 – Жегрова, 13, 63, Хейен, 16, Гано, 59

Лига Европы2-й квалиф. раунд, ответные матчи

Фола - Генк: Среда 01 августа 2018

Фола
Матч окончен
1 : 4
Генк
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Фола - Генк Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
29
мин
Тренчин
18:30
Гурник
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук